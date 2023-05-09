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Кабмін обмежив використання музики в автобусах та таксі

Музику у таксі водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Кабмін обмежив використання музики в автобусах та таксі
Фото: КМДА

Кабінет Міністрів України у вівторок, 9 травня, обмежив використання музики в автобусах та таксі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада підтримала влітку минулого року.

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Нагадаємо, що у червні 2022 року Верховна Рада заборонила публічну демонстрацію/виконання російських музичних творів (пісень у виконанні російських співаків, музичних кліпів та ін.) та гастролі російських виконавців в Україні.

Рада також заборонила відтворювати в салонах автобусів музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише на нерегулярних перевезеннях за згоди всіх пасажирів), а також забороняється відтворювати музику в салонах таксі без згоди всіх пасажирів.

Із 7 жовтня 2022 року в Україні набув чинності Закон 2310-IX, який передбачає заборону "акустичного насильства", тобто відтворювання музики та фільмів у громадському транспорті.

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