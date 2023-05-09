Уряд починає новий проєкт у сфері оздоровлення дітей, - Шмигаль

Уряд починає реалізацію нового проєкту у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Запроваджуємо принцип «гроші ходять за дитиною». Дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини. У свою чергу діти та їхні родини, зможуть обирати, де їм відпочивати", - написав він.

Наразі такий підхід буде запроваджений для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що на всіх рейсах Укрзалізниці стали доступні дитячі розмальовки та розвивально-розважальні книжки. Також діти можуть пограти в освітні настільні ігри.