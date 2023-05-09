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Морпорт Ізмаїл за п'ять місяців виконав річний план обробки вантажів

На першій позиції за обсягами перевантаження – хлібні вантажі, на другій – інша агропродукція, на третій – катуни.

Морпорт Ізмаїл за п'ять місяців виконав річний план обробки вантажів
морпорт Ізмаїл
Фото: АМПУ

Морський порт Ізмаїл на початку травня виконав річний план з вантажопереробки.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

Так, станом на 08:00 годину 9 травня морський порт Ізмаїл виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6 млн 187 тис. тонн. Зазначається, що це - рекордні за всю історію існування порту темпи виконання річних показників.

"Найбільші обсяги з обробки вантажів демонструють оператори: ДП «Ізмаїльській морський торговельний порт» (2 млн. 656,4 тис. тонн), ПрАТ "Дунайсудноремонт" (1 млн. 289,5 тис. тонн), ПрАТ "ІРП "Дунайсудносервіс" (805,0 тис тонн). На першій позиції у номенклатурі вантажів морського порту Ізмаїл за обсягами перевантаження – хлібні вантажі, на другій – інша агропродукція (олія, шрот, соняшник), на третій – катуни", - йдеться в повідомленні.

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Потужності порту з експорту агропродукції збільшились завдяки введенню в дію причалів для вантажних операцій із зерновими та рослинною олією новими операторами терміналів - ВАТ "Дунайсудносервіс", ПРАТ "Дунайсудноремонт", ПРАТ "ІЦКК", а також за рахунок будівництва нового терміналу ТОВ СП "Нібулон".

"Збільшенню пропускної спроможності морського порту Ізмаїл, який сьогодні обробляє суттєву частку українського експорту, сприяло відновлення судноплавства у гирлі Бистре, збільшення акваторії МП Ізмаїл, та проведенні днопоглиблювальних робіт в акваторії порту. Дунайський кластер – це ключовий альтернативний шлях експорто-імпортної логістики, який є пріоритетним для подальшого розвитку для ДП «АМПУ»", - підкреслив голова ДП "АМПУ" Юрій Литвин.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністрт Денис Шмигаль заявив, що Україна матиме через територію Молдови пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені.

8 травня віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков заявив, що Україна отримала додатково $1,5 млрд від Дунайських портів після звільнення острова Зміїний.

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