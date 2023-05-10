Слідство встановило, що біодобрива закупили "на папері", держпідприємству їх і не планували поставляти.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило трьом посадовцям держпідприємства, що перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, про підозру у махінаціях з добривами на 16,7 млн грн

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочин):

в.о. директора держпідприємства –ч. 5 ст. 191 КК України керуючий Центрального відділку цього ж ДП – ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України керівник ТОВ – ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Двох осіб – керівника ТОВ і керуючого відділку – затримали в порядку ст. 208 КПК України. В.о. директора ДП про підозру повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки її місцеперебування не встановлене.

За даними слідства, восени 2021 року службовці держпідприємства уклали договори з пов’язаними із ними ТОВ на постачання органічних добрив, а також надання послуг з їх внесення на поля. Як виявилось, біодобрива закупили "на папері", держпідприємству їх і не планували постачати.

Зазначається, що після підробки актів виконаних робіт про нібито обробку полів добривами, держпідприємство оплатило товари й послуги. Учасники злочину отримані від ДП кошти у розмірі 16,7 млн грн розподілили між собою, перевівши їх у готівку.