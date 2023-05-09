"Енергоатом" обіцяє, що ремонти АЕС не вплинуть на енергосистему

Нестачу електрики від енергоблоків планують компенсувати включенням теплових станцій та імпортом.

"Енергоатом" заявив про плани перезавантажити енергоблоки АЕС свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Відповідний графік складено експертами Енергоатома й синхронізовано з Міністерством енергетики України та іншими генеруючими компаніями таким чином, щоб споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії", - заявили в компанії.

При цьому нестачу електроенергії від енергоблоків планують компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.

"Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що поки що підстав говорити про запровадження графіків відключень світла немає, запевнили в "Укренерго".