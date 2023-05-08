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Епіцентр закупить першу партію броньованих автомобілів для розмінування України на суму 1 мільйон доларів

Епіцентр разом з партнерами, постачальниками та покупцями вже закупив та передав медикам 50 сучасних реанімобілів на суму 133,5 млн гривень.

Епіцентр закупить першу партію броньованих автомобілів для розмінування України на суму 1 мільйон доларів

Компанія «Епіцентр К» першою з українського бізнесу підтримала нову ініціативу UNITED24 «Гуманітарне розмінування». На саміті з нагоди першої річниці фандрейзингової платформи UNITED24 засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега анонсувала закупівлю першої партії броньованих машин для розмінування територій України на суму 1 млн доларів.

«Ми продовжуємо обрану нами місію порятунку життя людей. Щодня на замінованих полях гинуть люди, діти, працівники МНС, наражаючись на смертельно небезпечні міни. Саме тому ми як представники великого бізнесу першими підтримали важливу ініціативу «Гуманітарне розмінування». Броньовані авто допоможуть спеціалістам швидше і безпечніше звільняти нашу землю та допомагати людям повертатися до мирного щасливого життя», – зазначила Галина Герега.

За даними Mines Advisory Group, Україна є найбільш замінованою країною світу. Площі замінованих територій складають майже 200 тис. кв. кілометрів, що дорівнює 30-40 % всієї території країни. Щодня співробітники ДСНС деактивовують близько 1,5 тис. боєприпасів. А одразу після деокупації українських територій рятувальники щодня виявляють тисячі російських мін. Тому новий напрямок, анонсований платформою UNITED24, який першою підтримала компанія «Епіцентр К», стане надзвичайно важливим і стратегічним. Адже, за оцінками експертів, на повне розмінування української території після війни знадобиться десятки років.

Нагадаємо, що в серпні 2022 року компанія «Епіцентр К» першою з українського бізнесу підтримала ініціативу Олени Зеленської із закупівлі реанімобілів через UNITED24. Загалом, в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя», Епіцентр разом з партнерами, постачальниками та покупцями вже закупив та передав медикам 50 сучасних реанімобілів на суму 133,5 млн гривень.

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