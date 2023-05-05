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Мінінфраструктури закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ"

Польська сторона призупинила оформлення вантажівок від ранку 4 травня.

Мінінфраструктури закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ"
Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це йдеться на сайті відомства.

Мінінфраструктури повідомило, що вже звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію.

"Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Зараз наша країна обороняється від терористичних дій російських агресорів і стабільне функціонування економіки України є важливою складовою для майбутньої перемоги", - йдеться в заяві.

Відомство заявило, що це не перший випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу, яке шкодить нормальному веденню бізнесу між обома країнами та Європейським Союзом.  

"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", - наголосили в українському відомстві.

Нагадаємо, 4 травня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Зранку польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Це зробили через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ". 

За інформацією Мінінфраструктури України, протестувальники вимагають поверненути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норму EURO4, яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників. 

Наприкінці квітня Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Також ЄК домовилася з Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною та запропонувала 100 мільйонів євро фермерам із перелічених країн, які вирощують зернові та олійні культури.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику та будь-якої іншої продукції, що надходить з України.

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