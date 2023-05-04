У квітні міжнародні резерви України зросли на 13%, оновивши одинадцятирічний максимум

За місяць міжнародні резерви зросли з 31,9 млрд доларів до 35,9 млрд доларів.

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35 943,2 млн доларів.

Про це повідомляє НБУ.

“Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року). У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом упродовж квітня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5 851,6 млн дол. США. З цієї суми:

2 706,5 млн дол. США – у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;

1 652,5 млн. дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

1 250,0 млн. дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

242,6 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446,0 млн дол. США, з яких 282,7 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 113,1 млн дол. США – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн дол. США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

У квітні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 374,1 млн дол. США та викупив до резервів – 3,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з березнем 2023 року на 298,5 млн дол. США – до 1 370,4 млн дол. США. Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.

Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У квітні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 128,7 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

В кінці квітня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% і покращив прогноз сповільнення інфляції. Нацбанк прогнозує, що у 2023 році інфляція сповільниться із 18,7% до 14,8%, а в наступні роки – повернеться до однознакового рівня. Водночас НБУ поліпшив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2,0%.

Нагадаємо, на початку квітня НБУ повідомив, що міжнародні резерви України сягнули одинадцятирічного максимуму. На той час вони становили 31,9 млрд доларів.

Також нагадаємо, що у квітні український бізнес вперше за час повномасштабної війни позитивно оцінив результати та перспективи своєї діяльності. Серед чинників, які на це вплинули: поліпшення ситуації з енергопостачанням, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення, збільшення пропозиції продовольства та пального.