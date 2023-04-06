Міжнародні резерви України сягнули одинадцятирічного максимуму

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 878,2 млн дол. США. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року).

Про це повідомляє НБУ.

У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж березня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5 105,4 млн дол. США. З цієї суми:

1 756,6 млн дол. США – від Уряду Канади;

1 617,1 млн. дол. США – від ЄС;

1 253,1 млн. дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

2,2 млн дол. США – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;

476,5 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 млн дол. США, з яких 409,3 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 49,6 млн дол. США – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 млн дол. США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

У березні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1 674,1 млн дол. США та викупив до резервів – 5,2 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн дол. США.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. Така динаміка в березні зумовлена кількома факторами: сезонним чинником, обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань. Останньому сприяла послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У березні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 697,6 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, в кінці березня НБУ повідомив, що з початку року прибуток українських банків збільшився у 2,2 раза. Доходи банків за зазначені два місяці зросли на 33% - до 65,8 млрд грн, а витрати - на 12%, до 44,3 млрд грн.

Раніше в тому ж місяці Нацбанк повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 25% річних. Ставку у 25% регулятор тримає з червня минулого року.