Україна витрачає на військову кампанію щомісячно 130 млрд гривень, – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що наразі головною задачею є створити умови для фінансування військового бюджету.

Про це Марченко заявив під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

За словами міністра, зараз державний бюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць.

Марченко додав, що цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Нагадаємо, парламент на засіданні 21 березня ухвалив в цілому закон про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік". Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони.