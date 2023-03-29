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Україна витрачає на військову кампанію щомісячно 130 млрд гривень, – Марченко

Доходи державного бюджету становлять 80 млрд гривень на місяць.

Україна витрачає на військову кампанію щомісячно 130 млрд гривень, – Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: Олександр Задніпряний/Mind

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що наразі головною задачею є створити умови для фінансування військового бюджету.

Про це Марченко заявив під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

За словами міністра, зараз державний бюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць.

Марченко додав, що цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

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Нагадаємо, парламент на засіданні 21 березня ухвалив в цілому закон про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік". Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони. 

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