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У найближчі пів року Україні вистачатиме електрики, - Укренерго

У весняні й літні місяці повинна бути збалансована ситуація в енергосистемі.

У найближчі пів року Україні вистачатиме електрики, - Укренерго
Фото: ДТЕК

У найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Найближчі 6 місяців у нас в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Українська енергосистема є частиною європейської, відтак ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні й літні місяці, думаю, ми матимемо збалансовану ситуацію в енергосистемі», – сказав Кудрицький.

За його словами, вже час починати підготовку до наступної зими. Насамперед потрібно відновити роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб без відключень пройти зиму.

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Нагадаємо, що 28 березня у восьми областях України виникли проблеми з електропостачанням через штормовий вітер, сніг із дощем та пошкодження мереж операторів систем розподілу.

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