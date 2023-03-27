У Києві не відключають опалення через похолодання цього тижня

У Києві не відключають опалення через нестабільні погодні умови на цьому тижні, прохолодну температуру вночі і ризик аварійності через використання електроприладів.

Про це передає "Вечірній Київ".

"Рішення про відключення опалення має прийматися максимально виважено та з урахуванням погодних умов та перспективи стабільного потепління. Бачимо, що протягом цього тижня зберігатиметься достатньо прохолодна погода і вночі очікується мінус 2-3 градуси", - повідомили у КМДА.

Система теплопостачання Києва досить інертна і її не можна ввімкнути за один день після відключення. А будинки охолоджуються досить швидко.

"Тому ми орієнтуємось на погоду, щоб вимкнення опалення було синхронним потеплінню і мешканцям було комфортно. Особливо, коли мова йде про заклади соціальної сфери. Якщо ж вимкнути опалення, коли на вулиці прохолодно, люди догріватимуться електроприладами, що спричинить ризик аварійності та перевантаження в мережі", - пояснили у КМДА.

Нагадаємо, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях вже розпочалося відключення від опалення.