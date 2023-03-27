Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
ГоловнаЕкономікаДержава

У Києві не відключають опалення через похолодання цього тижня

Система теплопостачання Києва досить інертна, нагадали у КМДА.

У Києві не відключають опалення через похолодання цього тижня
Терморегулятор на батареї
Фото: Depositphotos

У Києві не відключають опалення через нестабільні погодні умови на цьому тижні, прохолодну температуру вночі і ризик аварійності через використання електроприладів. 

Про це передає "Вечірній Київ".

"Рішення про відключення опалення має прийматися максимально виважено та з урахуванням погодних умов та перспективи стабільного потепління. Бачимо, що протягом цього тижня зберігатиметься достатньо прохолодна погода і вночі очікується мінус 2-3 градуси", - повідомили у КМДА.

Система теплопостачання Києва досить інертна і її не можна ввімкнути за один день після відключення. А будинки охолоджуються досить швидко.

"Тому ми орієнтуємось на погоду, щоб вимкнення опалення було синхронним потеплінню і мешканцям було комфортно. Особливо, коли мова йде про заклади соціальної сфери. Якщо ж вимкнути опалення, коли на вулиці прохолодно, люди догріватимуться електроприладами, що спричинить ризик аварійності та перевантаження в мережі", - пояснили у КМДА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях вже розпочалося відключення від опалення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також