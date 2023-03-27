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У Києві найкращі спортсмени отримуватимуть стипендію від мера

Стипендію планується присуджувати щороку.

У Києві найкращі спортсмени отримуватимуть стипендію від мера
Фото: kyivcity.gov.ua

 Видатні спортсмени, чиї досягнення сприяють утвердженню міжнародного авторитету Києва як спортивної столиці європейської держави, отримуватимуть стипендію Київського міського голови. Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличкоповідомляє сайт Київської міської влади. 

«Щороку планується присуджувати видатним спортсменам не більше 100 таких стипендій. Виплачуватимуть стипендії щомісячно в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Цьогоріч конкурсна комісія, утворена Департаментом молоді та спорту, присудила стипендію 88 спортсменам», - йдеться у повідомленні. 

Претендентами на стипендію від Віталія Кличка можуть бути спортсмени, в тому числі спортсмени з інвалідністю, які є громадянами України і членами збірних команд Києва, а також протягом попередніх двох років:

- зайняли з першого до десятого місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійськихіграх, чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту та з першого до шостого місця на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту;

- зайняли з першого до третього місця на чемпіонатах світу з неолімпійських видів спорту та перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту;

- здобули ліцензію на право представляти країну на літніх або зимових Олімпійських, Паралімпійськихта Дефлімпійських іграх згідно з офіційними протоколами змагань.

Висувати претендентів на здобуття стипендії можуть фізкультурно-спортивні товариства і відомства, федерації з видів спорту та спортивні федерації осіб із інвалідністю міста Києва, повідомляє сайт Київської мерії. 

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