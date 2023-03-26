Зеленський 30 березня виступить у парламенті Австрії

Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 березня, під час відеовключення виступить з промовою у Національній раді Австрії.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Національної ради Австрії.

Зазначається, що Зеленський виступить із відеозверненням не під час чергового засідання нижньої палати австрійського парламенту, а у рамках так званого "парламентського заходу" на запрошення президента Національної ради Вольфганга Соботки. Це пов’язано з тим, що виступ у рамках сесії продовжувала блокувати крайнє права та проросійська Австрійська партія свободи.

Заплановано, що захід відкриється о 09:05, після чого відразу відбудеться виступ президента України. Надалі пройдуть дебати, у рамках яких виступлять представники парламентських фракцій.

Також очікується, що у четвер буде розглянуто питання про надання українським вимушеним переселенцям необмеженого доступу до австрійського ринку праці.

Таким чином, Австрія стане однією з останніх країн-членів ЄС, у парламенті якої виступив з промовою український лідер. Наразі з 27 країн Євросоюзу, окрім Австрії, лише Болгарія та Угорщина поки не надали президенту України такої можливості.

Нагадаємо, що переселенці з України, які через війну виїхали до Австрії, мають право проживати у цій країні ще один рік до 4 березня 2024 року.