Переселенці з України мають право проживати в Австрії ще один рік

Переселенці з України, які через війну виїхали до Австрії, мають право проживати у цій країні ще один рік до 4 березня 2024 року.

Сьогодні головний комітет Національної ради Австрії ухвалив відповідну поправку до постанови уряду щодо переміщених осіб.

Постанова була прийнята у березні 2022 року на виконання Директиви ЄС і спочатку надавала дозвіл на проживання громадянам України до 3 березня 2023 року з необхідністю продовження кожні шість місяців. Поправку до неї було внесено з огляду на те, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий захист для українців до 4 березня 2024 року.

За інформацією міністра внутрішніх страв Австрії Герхарда Карнера, в період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року загалом в Австрії було зареєстровано 90 994 вимушених переселенців з України. Близько 66 тис. з них досі перебувають в Австрії, інші або повернулися додому, або виїхали до інших країн. За оцінками МВС Австрії, близько половини українських переселенців хочуть залишитися назавжди.

Раніше повідомлялося, що Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасового захисту для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.