Австрія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Програму захисту продовжено до березня 2024 року.

Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасового захисту для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прийняту Радою міністрів Австрії постанову.

Документом внесено зміни до постанови федерального уряду Австрії від 11 березня цього року про тимчасове право на проживання для переміщених осіб з України.

"Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року", - йдеться в ухваленому документі.

За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 тис. українців. Близько 56 тис. з них наразі перебувають на базовому забезпеченні.

Нагадаємо, уряд Болгарії виділив додаткове фінансування на гуманітарну підтримку українських біженців. Фінансування складає майже 20 млн доларів.

За останні місяці з небезпечних регіонів України евакуювалися близько 87 тисяч громадян. Евакуація зі звільнених територій триває.

Нещодавно Сейм Польщі схвалив зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються від війни на території країни. Законопроєкт ще має розглянути Сенат.