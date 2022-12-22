Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою, – Попко

Більшою проблемою є доставка електроенергії, а не її генерація.

У Києві зберігається важка ситуація з енергопостачанням. Через російські удари головною проблемою є доставка живлення споживачам.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати. Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово, аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", – наголосив він.

Останніх ударів по енергетичній інфраструктурі столичного регіону росіяни завдали 19 грудня. Окупанти задіяли іранські безпілотники. 20 грудня від електропостачання відключався майже весь Київ, почергово вимикалися котельні, були перебої з водопостачанням.