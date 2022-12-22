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Унаслідок учорашнього обстрілу Очакова пошкоджено 16 будинків, поранено трьох людей

Росіяни тричі били по портовій зоні і місту. 

Унаслідок учорашнього обстрілу Очакова пошкоджено 16 будинків, поранено трьох людей
Обстріл Очакова
Фото: Сергій Шайхет у Telegram

Протягом середи російська армія тричі била артилерією по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Поранено трьох людей, зокрема 10-річного хлопчика.

Пошкоджено 16 будинків. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Також вчора, 21 грудня, о 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. Сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", – повідомив він.

Нагадаємо, що внаслідок учорашнього обстрілу Очакова були поранені матір і дитина. Також поранень зазнала ще одна жінка. 

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