Унаслідок учорашнього обстрілу Очакова пошкоджено 16 будинків, поранено трьох людей

Росіяни тричі били по портовій зоні і місту.

Протягом середи російська армія тричі била артилерією по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Поранено трьох людей, зокрема 10-річного хлопчика.

Пошкоджено 16 будинків. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Також вчора, 21 грудня, о 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. Сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", – повідомив він.

Нагадаємо, що внаслідок учорашнього обстрілу Очакова були поранені матір і дитина. Також поранень зазнала ще одна жінка.