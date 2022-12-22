У Херсоні й області змінили адреси центрів гуманітарної допомоги

У Херсоні й області з міркувань безпеки оновили адреси центрів гуманітарної допомоги.
Про це повідомили у міській раді.
Відтепер безкоштовні харчові продукти, засоби гігієни й інші необхідні речі мешканці обласного центру можуть отримати орієнтовно за такими адресами:
- вул. Робоча,
- вул. Промислова,
- вул. Маяковського,
- вул. Суворова,
- просп. Будівельників,
- площа Дубинди,
- вул. Московська,
- вул. Перекопська,
- вул. Карбишева,
- вул. Антона Головатого,
- пров. Маяковського,
- вул. Кримська.
Також гуманітарні центри розгорнуті у селах Степанівка на вул. Джона Говарда; Антонівка на вул. Центральна; у Садовому на вул. Зої Космодем'янської; Комишанах на вул. Центральна та Зеленівці на вул. Лесі Українки.
Отримати гумдопомогу можна з 10:00 до 14:00. Для цього при собі достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код.
“Точні адреси розташування гуманітарних центрів можна дізнатися у представників органів місцевого самоврядування своїх громад або за телефоном гарячої лінії: 0 800 330 951 чи (091) 481-78-45”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни гуманітарні організації у Україні отримали понад 3 млрд доларів – близько 75% від заявленої потреби.