У Херсоні й області змінили адреси центрів гуманітарної допомоги

Отримати гумдопомогу можна з 10:00 до 14:00.

У Херсоні й області з міркувань безпеки оновили адреси центрів гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у міській раді.

Відтепер безкоштовні харчові продукти, засоби гігієни й інші необхідні речі мешканці обласного центру можуть отримати орієнтовно за такими адресами:

вул. Робоча,

вул. Промислова,

вул. Маяковського,

вул. Суворова,

просп. Будівельників,

площа Дубинди,

вул. Московська,

вул. Перекопська,

вул. Карбишева,

вул. Антона Головатого,

пров. Маяковського,

вул. Кримська.

Також гуманітарні центри розгорнуті у селах Степанівка на вул. Джона Говарда; Антонівка на вул. Центральна; у Садовому на вул. Зої Космодем'янської; Комишанах на вул. Центральна та Зеленівці на вул. Лесі Українки.

Отримати гумдопомогу можна з 10:00 до 14:00. Для цього при собі достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код.

“Точні адреси розташування гуманітарних центрів можна дізнатися у представників органів місцевого самоврядування своїх громад або за телефоном гарячої лінії: 0 800 330 951 чи (091) 481-78-45”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни гуманітарні організації у Україні отримали понад 3 млрд доларів – близько 75% від заявленої потреби.