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У Херсоні й області змінили адреси центрів гуманітарної допомоги

Отримати гумдопомогу можна з 10:00 до 14:00.

У Херсоні й області змінили адреси центрів гуманітарної допомоги
Фото: EPA/UPG

У Херсоні й області з міркувань безпеки оновили адреси центрів гуманітарної допомоги. 

Про це повідомили у міській раді.

Відтепер безкоштовні харчові продукти, засоби гігієни й інші необхідні речі мешканці обласного центру можуть отримати орієнтовно за такими адресами:

  • вул. Робоча,
  • вул. Промислова,
  • вул. Маяковського,
  • вул. Суворова,
  • просп. Будівельників,
  • площа Дубинди,
  • вул. Московська,
  • вул. Перекопська,
  • вул. Карбишева,
  • вул. Антона Головатого,
  • пров. Маяковського,
  • вул. Кримська.

Також гуманітарні центри розгорнуті у селах Степанівка на вул. Джона Говарда; Антонівка на вул. Центральна; у Садовому на вул. Зої Космодем'янської; Комишанах на вул. Центральна та Зеленівці на вул. Лесі Українки.

Отримати гумдопомогу можна з 10:00 до 14:00. Для цього при собі достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код.

“Точні адреси розташування гуманітарних центрів можна дізнатися у представників органів місцевого самоврядування своїх громад або за телефоном гарячої лінії: 0 800 330 951 чи (091) 481-78-45”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни гуманітарні організації у Україні отримали понад 3 млрд доларів – близько 75% від заявленої потреби.

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