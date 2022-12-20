Гуманітарні організації України отримали з початку війни понад 3 млрд доларів

З початку повномасштабної війни гуманітарні організації у Україні отримали понад 3 млрд доларів – близько 75% від заявленої потреби.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції з посиланням на Службу фінансового спостереження ООН (FTS).

Зазначається, що майже 40% фінансування надали США. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів США.

“Понад 1 млрд доларів США з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни. Ще 727 млн доларів США спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів США – на проєкти з охорони здоровʼя та 234 млн доларів США – на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них”, – поінформували в Мінреінтеграції.

За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів США. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.

Мінреінтеграції реалізує спільні проєкти разом з UNHCR, OCHA, WFP, UNICEF, IOM, ICRC та іншими міжнародними гуманітарними операторами.

Нагадаємо, ЄС терміново активізує надання Україні гуманітарної та надзвичайної допомоги, а також сприятиме у відновленні критичної інфраструктури.