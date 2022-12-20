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РФ тренує літаки в Білорусі для уточнення цілей в Україні, - Наєв

Україна вживає всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози.

РФ тренує літаки в Білорусі для уточнення цілей в Україні, - Наєв
Сергій Наєв
Фото: скріншот відео

Російська Федерація проводить тренування літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" у повітряному просторі Білорусі для уточнення цілей на території України.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - сказав Наєв.

Він зазначив, що зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування. В складі цього угрупування є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. 

Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України. Зараз цього потенціалу достатньо для створення загрози України та проведення тактичних дій.

При цьому українські військові уважно стежать за озброєнням, що перекидається з боку Росії, та роблять щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ЗСУ також вживаємо адекватних заходів. 

Крім цього, Генеральним штабом ЗСУ передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку. 

Нагадаємо, 19 грудня російський президент Володимир Путін відвідав Білорусь вперше із червня 2019 року. У Кремлі заявили, що він прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".

Після двосторонніх перемовин Путін оголосив, що домовився з самопроголошеним білоруським президентом продовжувати спільні військові навчання. Він також сказав, що Росія "не зацікавлена в поглинанні когось". Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав "верхом іронії" заяву президента РФ щодо відсутності планів поглинути Білорусі.

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