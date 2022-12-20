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Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"

Департамент культури Тюменської області послався на наказ мінкульту. 

У Тюменській області, за даними місцевого інформаційного порталу культури, на 22 грудня готувалися святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави". 

Згідно з повідомленням на сайті, культурні діячі Тюмені "готують сюрприз, який порадує мешканців держави та підкреслить єдність двох народів". За словами директорки Департаменту культури Тюменської області, "інформація про цю визначну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою".

Сайт посилається на наказ Міністерства культури Російської Федерації, в якому вказано, що 12 грудня мали підписати цей "договір про возʼєднання". Станом на зараз публічних даних про підписання такого документу немає. 

Нагадаємо, 19 грудня російський президент Володимир Путін відвідав Білорусь вперше із червня 2019 року. У Кремлі заявили, що він прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".

Після двосторонніх перемовин Путін оголосив, що домовився з самопроголошеним білоруським президентом продовжувати спільні військові навчання. Він також сказав, що Росія "не зацікавлена в поглинанні когось". Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав "верхом іронії" заяву президента РФ щодо відсутності планів поглинути Білорусі.

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