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Путін відвідав штаб “СВО”, щоб продемонструвати колективну відповідальність за поразки у війні, – Міноборони Британії

Зустріч була зрежисованою.

Путін відвідав штаб “СВО”, щоб продемонструвати колективну відповідальність за поразки у війні, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

16 грудня президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб “Спеціальної військової операції” щоб продемонструвати колективну відповідальність за поразки у війні.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зустріч Путіна з низкою високопоставлених офіцерів, у тому числі з начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу було зафільмовано. Російський президент зробив пропозиції щодо наступних кроків "Спеціальної військової операції". Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.

“На цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції. Демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова ", – вважають в британській розвідці.

 

Раніше в українській розвідці повідомляли, що Путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України.

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