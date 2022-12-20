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У Сєвєродонецьку окупанти грабують квартири мешканців міста

Крадуть системи опалення і особисті речі.

У Сєвєродонецьку окупанти грабують квартири мешканців міста
Сєвєродонецьк до приходу росіян
Фото: slovoidilo.ua

Жителі окупованого Сєвєродонецька повідомляють, що під видом ремонтних робіт росіяни вскривають їхні квартири, як порожні, так і заселені.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

Зазначається, що в одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, зранку пішла по справах, а по обіді виявила вирізані двері.

“Разом із елементами системи опалення, подекуди зовсім новими, в людей зникають особисті речі. Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю. Обіцяють до кінця лютого встановити сучасні. В деяких будинках, де відбуваються ці диво-ремонти, потребує відновлення дах, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо. Але батареї – найцінніше”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, в окупованому Сєвєродонецьку лишаються близько 7 тис. цивільних.

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