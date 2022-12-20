Найменший інтерес у обмінах полоненими Росія виявляє до мобілізованих з окупованих територій, – представник ГУР

Росія під час обмінів полоненими ділить людей на "сорти". Найменший інтерес окупанти виявляють до примусово мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону, пише "Ліга нет".

"Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", – сказав представник ГУР.

Найбільший інтерес окупанти виявляють до обміну своїх офіцерів.

"Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – зазначив він.

Нагадаємо, Україна говорила, що готова провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередній обмін між Україною та окупантами відбувся 14 грудня. Було визволено 64 захисники, зокрема тих, хто боровся за Бахмут.