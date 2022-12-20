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Найменший інтерес у обмінах полоненими Росія виявляє до мобілізованих з окупованих територій, – представник ГУР

Найбільший – до офіцерів. 

Найменший інтерес у обмінах полоненими Росія виявляє до мобілізованих з окупованих територій, – представник ГУР
Обмін полоненими між Україною і окупантами (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Росія під час обмінів полоненими ділить людей на "сорти". Найменший інтерес окупанти виявляють до примусово мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону, пише "Ліга нет"

"Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", – сказав представник ГУР.

Найбільший інтерес окупанти виявляють до обміну своїх офіцерів. 

"Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – зазначив він. 

Нагадаємо, Україна говорила, що готова провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередній обмін між Україною та окупантами відбувся 14 грудня. Було визволено 64 захисники, зокрема тих, хто боровся за Бахмут. 

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