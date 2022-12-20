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Окупанти шукають охочих до лав “добровольчого батальйону” у Запорізькій області у всій Росії

Черг до його лав у регіоні не було.

Окупанти шукають охочих до лав “добровольчого батальйону” у Запорізькій області у всій Росії

У Запорізькій області окупанти не можуть знайти охочих вступити до лав “добровольчого батальйону” ім. Судоплатов, який створили ще на початку осені.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“...учасників батальйону окупанти так і не продемонстрували, як й черг охочих, типу таких як були в Україні на початку повномасштабного вторгнення”, – йдеться у повідомленні.

У листопаді гауляйтери визнали, що в батальйоні нібито служать росіяни. Тепер же окупанти оголосили набір до цього батальйону у всій РФ. 

Водночас  не оголошено жодних вимог до вступу, тобто окупанти готові брати всіх попри рівень підготовки.

“Проте й цей набір не змінить ситуацію. Ніхто не бажає воювати в міфічному батальйоні заради міфічних цілей, адже головним мотиватором для мешканців рф в цій війні є гроші, а мешканці півдня взагалі не сприймають російську владу. Тому батальйон й надалі існуватиме лише у вигаданому світі, де російські військові іноді на камеру будуть вдавати з себе “добровольців” у масках”, – кажуть у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук вважає, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до повної мобілізації в Росії.

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