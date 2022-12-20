Окупанти шукають охочих до лав “добровольчого батальйону” у Запорізькій області у всій Росії

У Запорізькій області окупанти не можуть знайти охочих вступити до лав “добровольчого батальйону” ім. Судоплатов, який створили ще на початку осені.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“...учасників батальйону окупанти так і не продемонстрували, як й черг охочих, типу таких як були в Україні на початку повномасштабного вторгнення”, – йдеться у повідомленні.
У листопаді гауляйтери визнали, що в батальйоні нібито служать росіяни. Тепер же окупанти оголосили набір до цього батальйону у всій РФ.
Водночас не оголошено жодних вимог до вступу, тобто окупанти готові брати всіх попри рівень підготовки.
Нагадаємо, командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук вважає, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до повної мобілізації в Росії.