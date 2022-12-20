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США продовжують стежити за російськими силами, зокрема у Білорусі, – Білий дім

Американці залишаються у тісному контакті з Україною.

США продовжують стежити за російськими силами, зокрема у Білорусі, – Білий дім
Фото: Укрінформ

США продовжують стежити за російськими силами, зокрема у Білорусі.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що Сполучені Штати давно турбує роль Білорусі в агресії Росії.

“Білорусь сприяла війні Росії проти України, надаючи підтримку Росії та дозволяючи використовувати територію Білорусі як плацдарм для російських військ”, – зазначила прессекретарка.

Американці залишаються у тісному контакті з Україною щодо цього питання, підкреслила Жан-П’єр.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юс заявив, що Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

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