США продовжують стежити за російськими силами, зокрема у Білорусі, – Білий дім

Американці залишаються у тісному контакті з Україною.

США продовжують стежити за російськими силами, зокрема у Білорусі.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що Сполучені Штати давно турбує роль Білорусі в агресії Росії.

“Білорусь сприяла війні Росії проти України, надаючи підтримку Росії та дозволяючи використовувати територію Білорусі як плацдарм для російських військ”, – зазначила прессекретарка.

Американці залишаються у тісному контакті з Україною щодо цього питання, підкреслила Жан-П’єр.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юс заявив, що Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.