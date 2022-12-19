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Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за вчинення військових адміправопорушень

Залужний наголосив. що повністю довіряє своїм підлеглим, тому це не призведе до посилення безкарності командирів.

Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за вчинення військових адміправопорушень
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Президент України Володимир Зеленський має підписати прийнятий Верховною Радою закон про посилення відповідальності за вчинення військових адміправопорушень. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він наголосив, що його думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

“Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а “відмовники” можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути”, - звернувся Валерій Залужний.

Він додав, що вирішувати цю проблему у більш мʼякий спосіб можна у мирний час, а в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення.

Залужний запевнив, що це не призведе до посилення безкарності командирів, оскільки командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність, і він повністю довіряє своїм підлеглим.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що працює над усуненням проблем, через які відбувається самовільне залишення позицій, і проведені успішні операції щодо звільнення територій України є тому підтвердженням.

“Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу”, - підсумував Залужний.

Як раніше повідомлялось, громадські організації та правозахисники закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 8271, який посилює відповідальність за вчинення військових адміправопорушень. Його Верховна Рада ухвалила 13 грудня.

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