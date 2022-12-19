Зустріч Путіна і Лукашенка: Росія та Білорусь будуть разом виробляти зброю і проводити військові навчання

Лукашенко також заявив, що Білорусь поставила на бойове чергування передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер".

19 грудня в Мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і очільника РФ Володимира Путіна.

Як повідомило російське ЗМІ ТАСС, Путін і Лукашенко домовилися про поглиблення співробітництва між обома державами.

Мова йде про:

продовження практики спільних військових навчань;

розвиток кооперації у різних галузях промисловості, зокрема, спільне виробництво нової військової техніки та створення оборонного простору;

підготовку екіпажів білоруських літаків, які переобладнані для можливого застосування повітряних боєприпасів з ядерною бойовою частиною;

Путін наголосив, що зберіг "ділові відносини" з "багатьма колегами", зокрема, з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лукашенко заявив, що Білорусь поставила на бойове чергування передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер";

Нагадаємо, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія на переговорах у Мінську намагалася отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

На думку радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.