Канада арештує $26 млн в компанії російського олігарха Абрамовича, кошти хоче передати на відновлення України

В МЗС підкреслили, що це вперше Канада використовує свої нові повноваження, які дозволяють уряду проводити конфіскацію активів, які належать підсанкційним особам.

Канада накладе арешт на $26 млн компанії Granite Capital Holdings Ltd, яка належить російському олігархові Роману Абрамовичу.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Канади.

В МЗС підкреслили, що це вперше Канада використовує свої нові повноваження, які дозволяють уряду проводити конфіскацію активів, які належать підсанкційним особам.

"Це означає, що міністр Джолі тепер розгляне можливість подання до суду заяви про конфіскацію активів на користь Канади. У разі конфіскації отримані доходи можна буде використати для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - зазначили в міністерстві.

Також Канада стала першою країною G7, яка застосувала такі заходи.

"Із початку війни ми попереджали Путіна та його пособників, що вони не зможуть втекти від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була варіантом, і Канада продовжуватиме чинити тиск на російський режим і тих, хто отримав вигоду з путінського варварського вторгнення в Україну. Оскільки українці продовжують доблесно боротися за повернення землі, яка по праву належить їм, ми підтверджуємо нашу відданість підтримці України стільки, скільки потрібно", - наголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, раніше влада США отримала ордери на арешт двох літаків американського походження, що належать Абрамовичу. Пізніше Україна запровадили проти нього санкції з відтермінуванням.