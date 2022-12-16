У Молдові призупинили ліцензії шістьом телеканалам за поширення недостовірної інформації про війну в Україні

Обмеження стосуються молдовських телеканалів TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, Accent TV, а також молдовських версій російських мовників RTR Moldova та NTV Moldova.

У Молдові Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення призупинити ліцензії шістьом телеканалам.

Про це йдеться на сайті уряду республіки.

Комісія ухвалила таке рішення з метою "захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення недостовірної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".

Каналам призупинили дію ліцензій на підставі переліку фізичних та юридичних осіб, які підлягають міжнародним санкціям, а також численних висновків Ради з питань телебачення і радіо за відсутність достовірної інформації у висвітленні війни в Україні.

Обмеження стосуються молдовських телеканалів TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а також молдовських версій російських мовників RTR Moldova та NTV Moldova.

Нагадаємо, Канада ввела санкції проти російських пропагандистів.

Тим часом прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, російського журналіста Юрія Кота. Його заочно судитимуть за державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії.