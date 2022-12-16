​У Білому домі обіцяють дати Україні додаткові засоби ППО після сьогоднішньої атаки Росії

"Росія знову намагається вселити страх у серця українського народу і ще більше ускладнити становище людей в умовах зими".

Білий дім засуджує чергові удари Росії по цивільній інфраструктурі України 16 грудня.

Про це заявиви на брифінгу речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає "Радіо Свобода".

"Росія знову намагається вселити страх у серця українського народу і ще більше ускладнити становище людей в умовах зими", - сказав він.

Кірбі наголосив, що сьогоднішні атаки вразили переважно цивільну інфраструктуру.

Він відмовився повідомити будь-які подробиці щодо наступного пакету допомоги Україні, але сказав, що буде ще один (пакет, ред.) і що слід очікувати додаткових засобів ППО.

Кірбі також нагадав, що перший транш на 53 мільйони доларів, зокрема - з обладнанням для енергетики, вже надійшов в Україну.

"Сюди входить те обладнання, яке необхідне для екстреного ремонту", – сказав Кірбі і додав, що додаткова допомога ще буде.

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили по Україні 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами ППО. Лише на Київ було скеровано 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.

Ворожа атака призвела до пошкоджень на об’єктах енергосистеми. Аварійні відключення світла знову охопили всі регіони. У Києві відбулися часткові аварійні відключення електроенергії, є перебої з водою і опаленням. Тимчасово призупинили рух метрополітену.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк зазначила, що масованими ракетними ударами Росія намагається виснажити українську ППО.