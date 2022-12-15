У сенаті Польщі відкрили виставку "НІ ВІЙНІ! Агресія Росії проти України на плакатах з усього світу".

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Польщі.

В експозиції представлено роботи відомих митців із 15 держав, які відзначені на різних фестивалях та виставках у багатьох країнах світу.

Маршалек сенату професор Томаш Гродзькі зазначив, що хоча "ми думали, що гасло "ніколи знов" супроводжуватиме нас лише на демонстраціях, історія жорстоко змусила нас усвідомити, що мир, свобода та демократія не даються раз і назавжди".

Радник-посланик українського посольства Олег Куць висловив вдячність Польщі за підтримку і зазначив, що країна є прикладом для всього світу.

Фото: Facebook/Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Фото: Facebook/Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Фото: Facebook/Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Нагадаємо, раніше у Варшаві відкрили виставку робіт українських митців "Україна. Під іншим небом". Представлені на ній твори – реакція художників на російську агресію.