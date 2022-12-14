Польський Сейм визнав РФ державою, яка підтримує тероризм

Проти цього рішення проголосували два депутати.

Сьогодні, 14 грудня, депутати польського Сейму визнали Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм.

Про це повідомила пресслужба Сейму Польщі.

Зазначається, що за визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм, голосували 234 депутати Сейму.

З них 231 проголосував за це рішення, проти - 2, утримався 1 депутат. Ще 226 депутатів не голосували.

Як раніше повідомлялось, Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. А 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.