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Українському народу і Володимиру Зеленському вручили премію Сахарова

Від імені українського народу відзнаки отримали Юлія Паєвська, Олександра Матвійчук і Іван Федоров.

Українському народу і Володимиру Зеленському вручили премію Сахарова
Скріншот відео
Фото: European Parliament

Головну правозахисну наголоду Євросоюзу – премію імені Сахарова – присудили сьогодні українському народу та президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у відеотрансляції вручення премії. 

На врученні виступила голова Європарламенту Роберта Метсола, яка передала слово Володимиру Зеленському. У відеозверненні президент України нагадав про злочини Росії у Маріуполі та закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих.

"Премію отримує хоробрий український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", – заявили під час трансляції.

 

Від імені українського народу відзнаки отримали парамедикиня Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

 

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що депутати Європарламенту нагородили народ України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства премією Сахарова за свободу думки 2022 року.

Премія “За свободу думки імені Сахарова” вручається за винятковий внесок у боротьбу за свободу думки та права людини на планеті. У 2018 році премію Сахарова отримав режисер Олег Сенцов, який тоді утримувався у російській в’язниці. Вперше за історію премії її отримав українець. 

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