Європейський Союз єдиний у підтримці України, а всі спроби блокувати зовнішньополітичні рішення зазнають поразки, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре підтвердив підтримку України і наголосив, що спроби підрівати цінності Євросоюзу в зовнішній політиці зазнають поразки. Він наголосив, що українців підтримуватимуть стільки, скільки потрібно, пише The Guardian із посиланням на слова канцлера в німецькому парламенті.

"Будь-хто, хто думає, що здатен підірвати цінності ЄС, зобовʼязання до яких мають усі держави-члени, блокуванням закордонної і безпекової політики, зазнає поразки", – сказав він.

Заява Шольца прозвучала на тлі спроб Угорщини заблокувати виділення Україні фінансової допомоги від ЄС.

Канцлер Німеччини зауважив, що європейська підтримка, включно з санкціями, триватиме, поки Україна протистоїть російській агресії.

"Ніхто так не страждає від війни Росії, як українці, і ми твердо стоїмо на їхньому боці", – наголосив він.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млн євро допомоги від Євросоюзу. Для ухвалення рішення потрібна була згода всіх 27 держав-членів ЄС, і Будапешт скористався своїм вето, аби натиснути на Брюссель і отримати для себе вигідні умови.

За даними Reuters, Будапешт погодився скасувати своє вето в обмін на виділення і схвалення його плану витрат наданих Євросоюзом 5,8 мільярдів євро.