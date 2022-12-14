США не мають інформації про перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях, - Пентагон

США спростували інформацію, що надана Україні військова допомога використовується не за призначенням.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка б вказувала про те, чи були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях. І, я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе", – зазначив речник Пентагону Патрик Райдер.

Він наголосив, що Україна вкрай ефективно використовує надану зброю для захисту своєї держави й відвоювання суверенної території.

Нагадаємо, США завершують підготовку планів щодо постачання систем ППО Patriot в Україну. Ймовірно, про передачу можуть оголосити вже цього тижня.

Як раніше повідомлялось, група військовослужбовців США почала перевіряти на місцях, чи в Україні належним чином обліковують зброю, надану західними країнами.