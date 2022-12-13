У Бразилії прихильники експрезидента Болсонару штурмували будівлю поліції, палили авто і перекрили шосе

Частина його електорату не визнала поразки кандидата на виборах і закликала до "військового перевороту".

У Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували управління федеральної поліції. Протестувальники, багато з яких були вдягнуті в жовті національні футбольні форми або обмотані прапорами, протистояли правоохоронцям, пише Reuters.

Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Натовп підпалив автобуси і авто, що стояли поруч будівлі поліції.

Федеральна поліція заявила, що "заворушення" біля штаб-квартири врегульовуються за підтримки столичних сил безпеки.

Заворушення почалися після того, як поліція затримала прихильника Болсонару за нібито організацію насильницьких "антидемократичних акцій", за словами судді, який видав наказ про його арешт. Це відбулося вчора, у день, коли Федеральний виборчий суд (TSE) засвідчив перемогу на виборах 30 жовтня лівого суперника Болсонару – Луїса Інасіо Лула да Сільви на посаді президента. Після кількох місяців безпідставних припущень про те, що бразильська виборча система вразлива до шахрайства, Болсонару не визнав поразки Лули і не офіційно заблокував передачу влади.

Деякі найбільш радикальні прихильники Болсонару перекрили шосе на знак протесту та розташувалися табором перед армійськими казармами, закликаючи до військового перевороту, щоб усунути Лулу з посади.

Сотні прихильників Болсонару зібралися біля президентської резиденції в понеділок вдень із банерами із закликами до "військового втручання". Президент приєднався до них для публічної молитви, але не звертався до натовпу.

Сенатор Рендольфе Родрігес, ключовий помічник Лули, сказав, що існує занепокоєння щодо фізичної безпеки Лули та обраного віцепрезидента Джеральдо Алкміна, оскільки протестувальники оточили готель у Бразиліа, де він зупинився. Команда Лули спростувала повідомлення про те, що обраного президента вивезуть з готелю гелікоптером.

Співробітники громадської безпеки Бразиліа заявили, що охороняли територію навколо готелю Лули, і закликали автомобілістів уникати центру міста, де багато доріг були закриті.

Нагадаємо, на початку жовтня Лула да Сілва переміг у першому турі президентських виборів чинного прездента Болсонару, але не зміг отримати більш ніж половину голосів для перемоги. Згодом він переміг і в другому турі виборів, набравши трохи більше 50% голосів. Це вже третя перемога для нього. Болсонару певний час зберігав мовчання, та потім дав зрозуміти, що нібито не проти передачі влади.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло. Згодом обвинувачення зняли.