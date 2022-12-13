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Росія використовує снаряди 40-річної давнини, - ЗМІ

РФ намагається закуповувати боєприпаси у інших країн.

Росія використовує снаряди 40-річної давнини, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Російська армія використовує у війні проти України боєприпасів 40-річної давнини, котрі мають високий рівень відмов. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського військового чиновника. 

За даними джерела, Росія спалить свої повністю придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року.

Через це Росія використовує старі снаряди та ракети, котрі можуть не спрацьовувати.  

Також через брак боєприпасів Росія звернулась за допомогою до Ірану, від якого отримала безпілотники та хоче отримати “сотні балістичних ракет”. 

Крім того, ймовірною, Росія прагне отримати зброю з Північної Кореї та інших держав, які перебувають під жорсткими санкціями, оскільки їхні власні запаси відчутно скорочуються. Втім, РФ заперечує такі припущення. 

Нагадаємо, у понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану. У британській розвідці вважають, що підтримка Іраном Росії зросте у найближчі місяці.

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