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У Росії знову загорівся торговий центр

Станом на 9 ранку площа пожежі збільшилася до 9 тисяч квадратних метрів.

У Росії знову загорівся торговий центр

У підмосковній Балашисі загорівся торговий центр "Стройпарк".

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

"Сталося загоряння будматеріалів на відкритому майданчику біля ТЦ на площі 200 кв. метрів. Вогонь поширився на 1-й поверх", - написав пропагандистський ресурс ТАСС.

Також з'явилася інформація про постраждалого охоронця. Стверджується, що всі співробітники були оперативно евакуйовані.

Станом на 9 ранку площа пожежі у ТЦ збільшилася до 9 тисяч квадратних метрів. Вогонь наразі важко загасити через те, що на території будівлі дуже багато легкозаймистої продукції й будматеріалів.

Нагадаємо, 8 грудня в Білгородській області РФ сталася сильна пожежа на території селища Яковлеве. Одні ЗМІ писали, що перед пожежею пролунав звук, схожий на вибух. Інші прямо заявили про "приліт". На відео з місця події було видно стовп чорного диму. 

9 грудня у великому торговельному комплексі "Мегахімки", розташованому на Ленінградському шосе в Москві, сталася масштабна пожежа. Її площа склала 7 тисяч кв. м. Одна людина загинула.

Того ж дня, вранці 9 грудня, загорівся шинний комбінат у російському Барнаулі.

10 грудня у смт Совєтське в окупованому Криму сталася пожежа, ймовірно, в одній із казарм, де перебували мобілізовані до російської армії. Повідомлялося, про принаймні двох загиблих.

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