В Італії трьох жінок застрелили на зборах мешканців багатоповерхівки

У Римі в барі в районі Фідене 57-річний чоловік застрелив трьох жінок, які брали участь у зборах мешканців багатоквартирного будинку. Злочинець зайшов до приміщення бару, де проходила зустріч, дістав зброю, сказав, що "убʼє всіх" і відкрив вогонь, пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Ще четверо людей отримали поранення внаслідок стрілянини. Щонайменше одна людина має важкі рани.

За словами свідків, злочинець – місцевий житель, який мав низку суперечок з асоціацією мешканців.

Нагадаємо, в листопаді в американському клубі чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули пʼятеро людей. Ще 25 були поранені. Мотивом убивств була ненависть.