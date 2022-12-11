У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСвіт

В Італії трьох жінок застрелили на зборах мешканців багатоповерхівки

Ще четверо людей були поранені. 

В Італії трьох жінок застрелили на зборах мешканців багатоповерхівки
Поліція (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Римі в барі в районі Фідене 57-річний чоловік застрелив трьох жінок, які брали участь у зборах мешканців багатоквартирного будинку. Злочинець зайшов до приміщення бару, де проходила зустріч, дістав зброю, сказав, що "убʼє всіх" і відкрив вогонь, пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ

Ще четверо людей отримали поранення внаслідок стрілянини. Щонайменше одна людина має важкі рани. 

За словами свідків, злочинець – місцевий житель, який мав низку суперечок з асоціацією мешканців.

Нагадаємо, в листопаді в американському клубі чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули пʼятеро людей. Ще 25 були поранені. Мотивом убивств була ненависть. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також