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Британія, Японія та Італія спільно створять реактивний винищувач

Літак планують випустити до 2035 року. 

Британія, Японія та Італія спільно створять реактивний винищувач
Проєкт Tempest, що стане частиною нового винищувача
Фото: Defense Express

Японія, Велика Британія та Італія обʼєднають свої проєкти реактивних винищувачів наступного покоління. Це перше велике співробітництво Японії в оборонній сфері за межами США з часів завершення Другої світової війни, пише Reuters

Країни планують випустити вдосконалений фронтовий винищувач до 2035 року. У літаку обʼєднають британський проєкт Future Combat Air System, також відомий як Tempest, з японською програмою F-X. Спільний проєкт назвали повітряна програма Global Combat (GCAP)

На тлі вторгнення Росії в Україну та посилення військової активності Китаю навколо Японії та Тайваню угода може допомогти Токіо протистояти зростаючій військовій потужності свого більшого сусіда та надати Великій Британії більшу роль у сфері безпеки в регіоні, який є ключовим рушієм зростання глобальної економіки. 

"Ми прагнемо підтримувати заснований на правилах, вільний і відкритий міжнародний порядок, що є більш важливим, ніж будь-коли, у час, коли ці принципи заперечуються, а загрози та агресія зростають", – йдеться у спільній заяві лідерів трьох країн.

Британська BAE Systems PLC (BAES.L), японська Mitsubishi Heavy Industries (7011.T) та італійська Leonardo (LDOF.MI) очолять розробку літака, який матиме розширені цифрові можливості в області штучного інтелекту та кібервійни. 

Європейський виробник ракет MBDA також приєднається до проєкту разом із виробником авіоніки Mitsubishi Electric Corp. Над двигуном працюватимуть Rolls-Royce PLC, IHI Corp і Avio Aero. 

Інші країни можуть приєднатися до проєкту, заявила Британія, додавши, що винищувач, який замінить її Typhoon і доповнить парк F-35 Lightning, буде сумісний з винищувачами інших членів НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня у США представили новий бомбардувальник, розробка якого роками трималася в секреті. Він може доставляти ядерне озброєння. 

Сучасне оснащення, згідно з заявою, робить його практично невидимим для ворожої протиповітряної оборони. 

Літак – перший із нового парку ядерних бомбардувальників-невидимок великої дальності для ВПС Сполучених Штатів. Може доставляти як звичайну, так і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки паливом на велику дальність і в повітрі.

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