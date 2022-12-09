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У Москві опозиційного політика Яшина засудили до 8,5 років тюрми за стрім про вбивство українців у Бучі

Яшина звинуватили в поширенні "фейків" проти російської армії.

У Москві опозиційного політика Яшина засудили до 8,5 років тюрми за стрім про вбивство українців у Бучі
Фото: скріншот відео

До 8,5 років колонії загального режиму засудив опозиційного політика Іллю Яшина Міщанський суд Москви, повідомляє Meduza.

Яшина звинуватили у поширенні "фейків" про російську армію. Справу проти опозиціонера відкрили через стрім про вбивство мирних українців у Бучі російськими окупантами.

Сторона обвинувачення вимагала 9 років позбавлення волі.

"Процес замислювався як викриття "ворога народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про військові злочини та закликали зупинити кровопролиття", — заявив Яшин після оголошення вироку.

Нагадаємо, раніше Тверський районний суд Москви визнав плакат “Фашизм не пройде” дискредитацією Збройних сил Росії.

Тим часом днями у Москві засудили до трьох років колонії суворого режиму громадянина України Олексія Пасічника за те, що він придбав GPS-трекер - пристрій, який може визначати місце перебування та записувати звук.

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