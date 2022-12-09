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Унаслідок масштабної пожежі у торговому комплексі у Підмосков’ї загинув чоловік

Станом на ранок 9 грудня локалізували загоряння на площі у 7 000 кв. м.

Унаслідок масштабної пожежі у торговому комплексі у Підмосков’ї загинув чоловік
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Вчора ввечері сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе у Підмосков’ї.

Про це пише “Интерфакс”.

За даними регіонального управління МНС РФ, площа пожежі становила 7 000 кв. м, їй присвоїли вищу категорію складності. Зазначається, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI".

На ранок стало відомо про одного загиблого внаслідок загоряння.

“Тіло чоловіка було виявлене під час гасіння пожежі у торговому центрі “Мега Хімки” у Підмосков’ї”, – повідомили в екстрених службах.

За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина – чоловік, можливо, охоронець. Станом на 8:25 ранку пожежу вдалося локалізувати на площі 7 000 кв. м.

В українській розвідці повідомили, що “все, що горить на Росії – справа рук самої Росії”.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ горіла нафтобаза. Місцева влада заявила про обстріл.

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