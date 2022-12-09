Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету, – ISW

Ще одним підтвердженням цьому є посилання президента РФ Володимира Путіна на російську імперську історію.

Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету.

Про це вкотре наголошують в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Ще одним підтвердженням цьому є посилання президента РФ Володимира Путіна на російську імперську історію та його зауваження щодо ролі Росії як єдиної “гарантії українського суверенітету”.

Навмисна непослідовна інформація політика Кремля є частиною постійної інформаційної операції окупантів.

“…яка спрямована на те, щоб ввести Захід в оману і підштовхнути Київ до переговорів і пропонувати превентивні поступки”, – заявили дослідники.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на слова Володимира Путіна про війну РФ за "національні інтереси", заявив що окупанти ведуть загарбницьку війну геноцидного типу.