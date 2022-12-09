Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
Канон так Канон?
Канон так Канон?
ГоловнаСуспільствоВійна

Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету, – ISW

Ще одним підтвердженням цьому є посилання президента РФ Володимира Путіна на російську імперську історію.

Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету, – ISW
Фото: EPA/UPG

Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету.

Про це вкотре наголошують в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Ще одним підтвердженням цьому є посилання президента РФ Володимира Путіна на російську імперську історію та його зауваження щодо ролі Росії як єдиної “гарантії українського суверенітету”.

Навмисна непослідовна інформація політика Кремля є частиною постійної інформаційної операції окупантів. 

“…яка спрямована на те, щоб ввести Захід в оману і підштовхнути Київ до переговорів і пропонувати превентивні поступки”, – заявили дослідники.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на слова Володимира Путіна про війну РФ за "національні інтереси", заявив що окупанти ведуть загарбницьку війну геноцидного типу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також