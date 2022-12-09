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Кількість піротехніків ДСНС збільшено на 400 осіб

Завершено їхнє навчання.

Кількість піротехніків ДСНС збільшено на 400 осіб
Мері Акопян
Фото: ДСНС

Задля пришвидшення процесу розмінування збільшено кількість піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 400 осіб. 

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян наголосила під час зустрічі з виконувачем обов’язків постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Яком Сільє.

Наразі завершено їх підбір та навчання на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС. 

У перспективі Уряд планує збільшення кількості піротехніків ДСНС ще на 500 осіб.

Зазначимо, наразі близько 30% загальної площі території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. 

Нагадаємо, Канада надасть Україні $11 млн на обладнання для гуманітарного розмінування.

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