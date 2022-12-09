Кількість піротехніків ДСНС збільшено на 400 осіб

Задля пришвидшення процесу розмінування збільшено кількість піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 400 осіб.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян наголосила під час зустрічі з виконувачем обов’язків постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Яком Сільє.
Наразі завершено їх підбір та навчання на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС.
У перспективі Уряд планує збільшення кількості піротехніків ДСНС ще на 500 осіб.
Зазначимо, наразі близько 30% загальної площі території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.
Нагадаємо, Канада надасть Україні $11 млн на обладнання для гуманітарного розмінування.