На Харківщині ексгумували тіла батька і доньки, які загинули внаслідок російської агресії

Тіла були поховані в одній могилі.

Слідчі поліції Харківської області провели огляд місця події у сел. Козача Лопань та ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька, які загинули 4 травня під час ворожого обстрілу. Їх поховали в одній могилі на території кладовища.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За попередніми висновками експерта чоловік та дівчинка померли від травм, отриманих внаслідок обстрілу окупантів. Для встановлення точної причини смерті останки померлих направлені на судово-медичну експертизу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у місті Куп'янськ на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від російських обстрілів.