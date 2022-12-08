Київрада збільшила статутні фонди підприємств з обслуговування житлового фонду на 150 млн гривень

Генератори та обладнання у Києві закуповуються, перш за все, для об’єктів критичної інфраструктури.

Підприємства з обслуговування житлового фонду Києва зможуть витратити додаткові гроші на паливо та інші необхідні витратні матеріали, щоб підготуватися на випадок можливої надзвичайної ситуації.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Депутати Київради схвалили зміни до бюджету на 2022 рік, якими збільшили статутні фонди підприємств з обслуговування житлового фонду на 150 млн гривень.

“Ми виділили кошти і здійснили необхідні роботи для підготовки до опалювального сезону. На закупівлю генераторів, запасів палива, на транспортне забезпечення, на підтримку наших захисників та підтримку соціально вразливих категорій киян. Виділили кошти на оборону столиці”, – сказав мер Києва Віталій Кличко, і додав, що місто продовжує залучати допомогу від іноземних партнерів.

Кличко також зазначив, що генератори та обладнання закуповуються, перш за все, для об’єктів критичної інфраструктури.

“Та ви ж розумієте, що все місто, абсолютно всі будівлі не заживиш від генераторів. Тому й говоримо, що маємо бути готові, в разі масованих ударів, до різних сценаріїв”, - підсумував мер столиці.

Нагадаємо, депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2023 рік, а також схвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки в частині 2023 року.