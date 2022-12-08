Загрози наступу на Куп’янському напрямку немає, але бої тривають, - ОВА

На Харківщині після масштабного контрнаступу Збройних сил України восени змінилася лінія фронту. Наразі найважчим є Куп’янський напрямок, однак загрози наступу з боку росіян наразі немає.

Про це в ефірі національного марафону заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"У нас лінія фронту змістилася, і основний гарячий напрямок зараз Куп’янський. Там, нагадаю, під окупацією ще знаходяться 29 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили позиції тримають. Жодних загроз щодо можливого наступу ми не бачимо", - сказав голова ОВА.

При цьому він зазначив, що в цьому районі від постійних ворожих обстрілів потерпає місцеве населення.

"Місто Куп’янськ піддається обстрілам із реактивних систем залпового вогню та ракетними системами класу С-300. Ці обстріли постійні. Так само населені пункти Чугуївського району, зокрема місто Вовчанськ, на півночі – населені пункти Харківського району, знову ж таки це пов’язано з тим, що лінія фронту на півночі тепер іде практично по кордону", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати Куп'янськ та розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини. Сьогодні вдень окупанти вдарили по Купʼянську ракетами.