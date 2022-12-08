ЄС не визнаватиме документи, видані Росією на окупованих територіях України та Грузії

"Це рішення є відповіддю на російську неспровоковану та нічим не виправдану збройну агресію проти України".

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії.

Відповідн рішення оприлюднено на сайті Європейської ради.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення не приймати російські документи на подорож, що були видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії. Це рішення є відповіддю на російську неспровоковану та нічим не виправдану збройну агресію проти України та на російську практику видачі російських міжнародних паспортів мешканцям окупованих регіонів. Воно враховує також одноосібне рішення росії визнати незалежність територій Грузії, Абхазії та Південної Осетії, у 2008 році", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські документи на подорож не будуть прийматися як чинні документи для отримання віз або для перетину кордонів Шенгенської зони.

Зазначається, що російські документи, що видані таким чином, уже не визнаються або знаходяться на стадії невизнання у країнах ЄС.

"Прийняте сьогодні рішення покликане встановити спільний підхід, забезпечити належне функціонування зовнішніх кордонів та спільну візову політику, а також захистити безпеку країн-членів ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після окупації Криму в 2014 році Росія почала видавати російські міжнародні паспорти мешканцям півострова. Пізніше, у квітні 2019 року, така практика була поширена на окуповані частини Луганської та Донецької областей.

У 2022 році росіяни також намагалися роздавати російські паспорти мешканцям тимчасово захоплених районів Запорізької та Херсонської областей.